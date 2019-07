Lennep : Verkehrsbehinderung an der Trecknase

Lennep An der Kreuzung Trecknase wird bald wieder gearbeitet.

(red) Bedingt durch die erneuten Bauarbeiten an der Kreuzung Trecknase entfällt in den Nächten des 7., 8. und 9. Augusts (Mittwoch bis Freitag) jeweils von 20 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Lennep von der Lenneper Straße aus die Abbiegemöglichkeit in die Borner Straße. darauf weist die Stadt Remscheid hin. Für Fahrzeuge unter einer Länge von sieben Metern besteht eine Umfahrungsmöglichkeit über den Talsperren- und Höhenweg. Längere Fahrzeuge sollten über die Ausfahrt Remscheid-Lennep und anschließend über die Ringstraße in die Borner Straße einfahren.