Baustelle in Remscheid-Vieringhausen Schild in Müngsten soll Entlastung bringen

Nachdem sich viele Autofahrer in der ersten Baustellenphase mit dem Ausweichen auf kleine Nebenstraßen aus der Staufalle befreien wollten und dabei nicht immer an die Tempovorgaben hielten, wird das Ordnungsamt an der Fürberger Straße im Bereich der Tennisanlage des Remscheider SV ihren stationären Blitzer aufstellen. Im Bereich Volkeshaus soll ein Tempo-Display an die hier geltende Tempobeschränkung ermahnen.