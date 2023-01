Zeugensuche in Remscheid Flucht vor Polizei - Audi-Fahrer rast durch Lennep

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Freitagabend, 13. Januar 2023, gegen 22.40 Uhr ein dunkles Audi Coupé auf, das augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit über die Robert-Schumacher-Straße fuhr. In Höhe der Alte Kölner Straße wurden dem Audi eindeutige Anhaltezeichen gegeben. Doch der Audi fuhr weiter in Richtung Kimmenauer Weg.