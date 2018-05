Remscheid: Verbraucherzentrale: Fair Play spielt keine Rolle

Remscheid Jede zweite Rechtsberatung bei der Verbraucherzentrale an der Alleestraße dreht sich um Ärger mit Telefon- oder Internetanbietern. Lydia Schwertner, Leiterin der Remscheider Verbraucherzentrale, kann von Fällen berichten, die einen fassungslos zurücklassen.

Sie gehören in die Kategorie "Abzocke". "Fair Play spielt keine Rolle mehr", sagt Schwertner, die gestern den Jahresbericht vorstellte.

Gutgläubige Menschen erwarten von einem Serviceberater eines Telefonbetreibers, dass er dem Kunden verschiedene Optionen an Verträgen aufzeigt und mit ihm bespricht, welcher Handy-Vertrag am besten zu den Gewohnheiten des Kunden passt. Doch die Fälle mehren sich, in dem vor allem ältere Menschen über den Tisch gezogen werden.