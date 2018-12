Täter gesucht : Vandalen zerstören Schaukästen am Teo Otto Theater

Remscheid Unbekannte haben in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag vier der acht Schaukästen an der Vorderfront des Teo Otto Theaters zerstört. Über Facebook erreichte die Nachricht Hausmeister Torsten Loers, der daraufhin die Polizei benachrichtigte.

Schwarz-gelbe Bänder kleben über den Kästen, in denen mit Plakaten für die Veranstaltungen im Haus geworben wird. In der nächsten Woche sollen die Glaser kommen. „Die Reparatur wird aufwendig sein“, sagt Lutz Heinrichs, Verwaltungsleiter des Theaters. Bei den Schaukästen handelt es sich um Spezialanfertigungen. In der Passage zwischen dem Theater und dem Allee-Center lag ein Rohr. Ob damit die Scheiben zerschlagen wurden, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Genauso wenig will sich die Polizei festlegen, ob die Zerstörung der ehemaligen Telefonzelle ein paar Meter weiter mit den Schäden am Teo Otto Theater im Zusammenhang steht. Die in der Zelle zum Tausch und zur Ausleihe aufbewahrten Bücher sollen in Brand gesteckt worden sein.