Remscheider vor Gericht Mehrjährige Haft für Gucci-Gang-Mitglieder

So kam es dann auch, man hörte also nichts von diesem Prozess, auch keine Urteilsverkündung. Was nach außen dringen durfte, vermeldete nun die Pressesprecherin am Landgericht, Dr. Helena Salamon-Limberg: Ein Angeklagter wurde zu 5 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, einer der Mittäter zu drei Jahren und zwei Monaten. Der dritte Angeklagte bekam zwei Jahre auf Bewährung. An den 19-Jährigen Remscheider gerichtet, soll der Vorsitzende Richter gesagt haben, dass er zur Tatzeit tief in kriminelle Machenschaften verstrickt gewesen sei.