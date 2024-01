Viel Regen im Anmarsch Unwetterwarnung gilt auch für Remscheid

Die Dauerregenlage beginnt in der Nacht zum Dienstag und soll zunächst bis in die Nacht zum Donnerstag anhalten. Für fast alle Landesteile werden innerhalb von 48 Stunden Regenmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter erwartet. Die Hochwassergefahr steige dabei wieder an, hieß es.