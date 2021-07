Unwetter in Remscheid : Hier gibt es Hilfe für Betroffene

Vor allem im Morsbachtal hat das heftige Unwetter große Schäden verursacht. Foto: Guido Radtke

Remscheid Auch in Remscheid hat das Unwetter große Schäden hinterlassen. Unter anderem hat die Stadt nun ein Hilfstelefon für Betroffene geschaltet. Und es gibt weitere Hilfsangebote.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Städtisches Hilfstelefon für Betroffene geschaltet Remscheider, die infolge der Flutkatastrophe Hilfe benötigen, können sich ab sofort unter der Hotline 0 21 91 / 16-9000 Unterstützung holen, meldet die Stadt in einer Mitteilung.

Die telefonische Leitstelle des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) nimmt vertrauensvoll Namen, Adresse und Telefonkontakt auf und notiert, was gebraucht wird. Die unterschiedlichen Fachstellen der Stadtverwaltung sind gemeinsam mit den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) um schnelle Hilfe bemüht. Eine interne Servicestelle bringt Anliegen und Servicestellen unbürokratisch zusammen und gibt den Betroffenen schnell Rückmeldung, wie geholfen wird. Das Hilfetelefon ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag (7 bis 22.30 Uhr) und Samstag (10 bis 22.30 Uhr).

Die Stadt verweist in diesem Zusammenhang nochmals auf den Spendenaufruf, den die Bergische IHK für ansässige Unternehmen gestartet hat, deren Existenz durch die Flut nachhaltig gefährdet ist. Sie nimmt Spenden unter dem Stichwort „Hochwasserhilfe“ auf diesem Konto entgegen: Bergische IHK, IBAN: DE21 3305 0000 0000 1157 17, BIC: WUPSDE33XXX.

Spenden für Regionen, die besonders von der Flutkatastrophe betroffen sind, nimmt die „Aktion Deutschland hilft“ als Bündnis deutscher Hilfsorganisationen entgegen. Das Bündnis leistet dort den Menschen Nothilfe, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) befragt Remscheider Haushalte nach Hilfe- und Unterstützungsbedarf Ab Montag und in den nächsten Tagen sucht der KOD persönlich Remscheider Haushalte auf, die infolge der Überschwemmungen möglicherweise Schaden genommen haben. Insgesamt rund 200 Haushalte – überwiegend in Remscheids Auen gelegen – bekommen Besuch. Mit Hilfe eines Fragebogens können sie angeben, in welchen Bereichen sie Hilfe und Unterstützung benötigen. Die Hilfe erfolgt dann schnell und unbürokratisch.

Wer benötigt Sachspenden? Bitte melden! Der Förderverein Hohenhagen und die Evangelische Auferstehungs-Gemeinde haben am vergangenen Samstag und Sonntag mit Hilfe von Radio RSG eine Spendenaktion für die Flutopfer in die Wege geleitet. Zwischenzeitlich ist entschieden, angesichts der vielen Spenden eine eigene Verteilerstelle einzurichten. Für Betroffene, die Sachgüter benötigen, steht die Esche (Eschenstraße 23) montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr offen. Die Akteure bieten außerdem an, benötigte Dinge bis zu einer Entfernung von 20 Kilometern zu liefern. Bis auf Möbel ist alles vorrätig, bitte einfach melden! Ansprechpartnerin ist Eva Kien, Telefon 01 78 / 23 82 132.

NRW.BANK bietet zinsgünstige Förderprogramme zur Unterstützung bei Hochwasserschäden an Damit schwere Schäden an Gebäuden und in Unternehmen schnell beseitigt werden können, reduziert die NRW.BANK ab sofort die Zinssätze in den Programmen NRW.BANK.Universalkredit und NRW.BANK.Gebäudesanierung. Einem möglichst großen Kreis an Betroffenen sollen günstige Finanzierungsmittel schnell zur Verfügung stehen.

Hochwasserschäden am Haus? Hinweise dazu, was Betroffene von Hochwasser und Starkregenereignissen tun sollten, damit es keinen Ärger mit der Versicherung gibt, gibt es bei der Verbraucherzentrale, Alleestraße 32, Telefon 0 21 91 / 84 24 791.

Finanzverwaltung NRW gewährt steuerliche Entlastungen und setzt Katastrophenerlass in Kraft Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen des Unwetters hat die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung den Katastrophenerlass in Kraft gesetzt. Von den Auswirkungen des Regentiefs betroffene Bürgerinnen und Bürger können damit rasch und ohne bürokratische Hürden unter erleichterten Voraussetzungen steuerliche Hilfsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Damit will die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen helfen, die zum Teil erheblichen finanziellen Belastungen für Menschen in Notlagen zu bewältigen, schreibt die Stadt.

Der Katastrophenerlass und die einzelnen steuerlichen Maßnahmen sind auf der Webseite der Finanzverwaltung www.finanzverwaltung.nrw.de abrufbar.

(red)