Wildunfälle in Remscheid Achtung, hormongesteuert

Es ist das Schreck-Szenario im Auto schlechthin: Man fährt bei Dämmerung über die Landstraße und plötzlich springt nur wenige Meter entfernt ein Reh auf die Fahrbahn – und bleibt dort wie angewurzelt stehen. Dann sind schnelle Reflexe gefragt und leider auch ein wenig Abstand von der eigenen Tierliebe. „Bremsen und auf keinen Fall ausweichen in so einer Situation. Das sagen wir immer wieder, das ist auch allgemein bekannt, so fies es klingt“, sagt Lukas Sieberth, Geschäftsbereichsleiter für Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft bei den Technischen Betrieben Remscheid.