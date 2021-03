Unfall in Remscheid : Beifahrerin stürzt und wird überrollt

Eine 87-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Unfall an der Kolpingstraße in Remscheid schwer verletzt worden. Sie fiel beim Einsteigen und ein Bein wurde vom Auto überrollt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Frau wollte am Dienstag gegen 11 Uhr an der Kolpingstraße in Vieringhausen als Beifahrerin in den VW Polo einer 63-Jährigen einsteigen. Sie fiel jedoch aus unklarer Ursache hin und geriet mit einem Bein unter das rollende Fahrzeug. Dadurch erlitt sie schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat in Remscheid hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(ots)