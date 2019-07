Unfall in Reinshagen : Frau bei Unfall verletzt, hoher Sachschaden

Remscheid Am Sonntag kam es gegen 19.10 Uhr auf der Reinshagener Straße zu einem Unfall mit einer verletzten Frau und hohem Sachschaden.

Nach Polizeiangaben fuhr eine 71-Jährige mit ihrem Mercedes in Richtung Voßnackenstraße. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dort stieß sie mit dem Mazda einer entgegen kommenden, ebenfalls 71-Jährigen zusammen. Anschließend rammte die Mercedes-Fahrerin zwei geparkte Opel. Sie verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.