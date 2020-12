Unfall in Remscheid : Solinger kollidiert mit Gegenverkehr - Kinder verletzt

Remscheid Ein Solinger hat am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Rader Straße (B229) in Remscheid einen Unfall verursacht. Laut Feuerwehr geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto einer Wuppertalerin.

Der 35-Jährige war mit seinem Skoda mit Solinger Kennzeichen, in Richtung Radevormwald unterwegs. Er wurde bei dem Zusammenstoß ebenso leicht verletzt wie 36 Jahre alte Wuppertalerin und ihre beiden Kinder (etwa 4 und 9 Jahre). Anders als zunächst von der Feuerwehr befürchtet, mussten niemand aus dem Auto befreit werden.

Während des Einsatzes war die Rader Straße in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt.

(red)