Unfall in Remscheid : 19-Jähriger nach Motorrad-Sturz im Krankenhaus

Unfall in Remscheid

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer hat am Samstag in Remsched die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei am Montag, 5. September 2022, mitteilt, kam es am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Christhauser Straße zu einem Unfall mit einem Motorrad. Ein 19-jähriger Mann war mit seinem Motorrad unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden liegt bei etwa 4000 Euro.