Unfall im „Remscheider Weihnachts-Circus“: Abgestürzte Artistin wird wieder gesund

Remscheid Die 32-jährige Artistin, die beim Weihnachtscircus in Remscheid aus acht Metern in die Tiefe stürzte, wird vollkommen genesen. „Sie hatte unglaubliches Glück“, sagte Veranstalter Stefan Ballack.

Die Artistin war bei der Vorstellung am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in die Tiefe gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Die 32-jährige ist die Lebenspartnerin des Direktors des "Remscheider Weihnachtscircus" und hat einen sieben Monate alten Sohn. Die Vorstellung wurde abgebrochen, die Artistin kam im Krankenhaus auf die Intensivstation, sagte ein Polizeisprecher.

Am Heiligabend gibt es gute Nachrichten über den gesundheitlichen Zustand der jungen Mutter. „Sie wird wieder vollständig genesen“, sagt Veranstalter Stefan Ballack. Die 32-Jährige habe unter anderem eine schwere Gehirnerschütterung. „Sie hatte sehr viel Glück. Es waren wohl alle Schutzengel die es gibt, an diesem Tag im Zelt in Remscheid“, sagt der Ballack.