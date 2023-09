Unfall an der Baustelle Ebert-Platz Kollision bei U-Turn am Ämterhaus

Der BMW-Fahrer sei in Richtung Willy-Brandt-Platz auf der linken Spur unterwegs gewesen, als er kurz hinter der Ampel am Ämterhaus einen U-Turn mache wollte, berichtet Polizeisprecher Jan Battenberg. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrerin eines Ford mit ihrem Fahrzeug auf gleicher Höhe. Als der BMW beim Wendemanöver in die rechte Fahrbahn hineinkam, kam es zur Kollision, bei welcher der BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Sana-Klinikum gebracht. Die Fahrerin des Ford und ein Kind, das bei ihr im Auto war, blieben unverletzt.