Unfall in Remscheid 17-Jähriger mit Honda gestürzt

Der junge Remscheider war gegen 18.45 Uhr auf der Rader Straße (B229) mit seiner Honda aus Radevormwald in Richtung Lennep unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 17-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Remscheider in ein Krankenhaus.