Hohe Schadstoffbelastung bei ehemaligem Galvanik-Betrieb : Umweltminister zu Besuch in Remscheid

Remscheid Bereits Anfang des Jahres sind die ersten Bagger auf dem Gelände des ehemaligen Galvanik-Betriebs Fischer in Westhausen angerollt.

Weil die Stadt Remscheid 2021 das Grundstück zu einem symbolischen Preis von der Witwe des ehemaligen Firmeninhabers gekauft hatte, wurde der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) in Hattingen mit der Maßnahme beauftragt. Die unabhängige selbstverwaltende Körperschaft des öffentlichen Rechts war 1988 durch ein Landesgesetz gegründet worden und wird vom Land finanziert. Sie übernimmt 80 Prozent der Kosten – die restlichen 20 Prozent trägt die jeweilige Kommune. In diesem Fall hat sich auch die Erbin des ehemaligen Unternehmers dazu bereit erklärt, sich in der Rolle des Störers an der Maßnahme finanziell zu beteiligen.