Kabarettist René Steinberg in Remscheid : „Lacht kaputt, was euch kaputt macht“

Lennep Umjubelter Auftritt von Kabarettist René Steinberg in der Klosterkirche.

Im ausverkauften Saal der Lenneper Klosterkirche präsentierte Kabarettist René Steinberg am Freitagabend sein Programm „Freuwillige vor“ – eine originelle Hommage an Humor und Klamauk, ein Bekenntnis für weniger Hass und mehr Freude in einer verrückten Welt.

„Wir müssen mehr Freude wagen“ lautete Steinbergs Eingangsplädoyer. „Lacht kaputt, was euch kaputt macht.“ Ob es der nervige Chef ist, der Wichtigtuer in der Bahn oder die eigenen pubertierenden Kinder – mit Humor lasse sich jede Situation entschärfen, „und man hat sogar noch richtig viel Spaß dabei“. Wenn der Chef also mal wieder nervt, „beim nächsten Mal einfach in die Kantine gehen, sich zu ihm setzen und fragen, was er beruflich so macht“. Beim Wichtigtuer in der Bahn, der in voller Lautstärke mit seiner Gattin telefoniert und alle Passagiere im Abteil daran teilhaben lässt, wünscht sich der Kabarettist mutige Damen im Zug. „Einfach hingehen und sagen: ‚Ich krieg kalte Füße, komm doch wieder ins Bett.‘“ Lautes Gelächter brach im Saal aus, einige Anwesenden wischten sich mit dem Handrücken die Lachtränen aus dem Gesicht. „Ja“, rief der Kabarettist: „Make Humor great again.“