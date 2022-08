Umfrage unter 14- bis 18-Jährigen : Jetzt ist die Remscheider Jugend gefragt

Remscheid „Sag uns, wo der Hase läuft“ heißt eine große Jugendbefragung, die jetzt in Remscheid begonnen hat. Ziel ist es, mehr über die Wünsche und Bedürfnisse der 14 bis 18-Jährigen zu erfahren und daraus Rückschlüsse zu ziehen.

Ayoub ist Jugendratsmitglied und einer von aktuell 5533 Jugendlichen in Remscheid, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind und rund fünf Prozent der gesamten Bevölkerung in der Seestadt auf dem Berge ausmachen. Und genau an diese Zielgruppe richtet sich die große Jugendbefragung, die derzeit durchgeführt wird. „Es geht hier um eine hochprofessionelle wissenschaftliche Untersuchung, die von echten Profis durchgeführt wird“, erklärt Sozialdezernent Thomas Neuhaus und meint damit das beauftragte private Haaner Forschungsinstitut ISPE (Institut für sozialraumorientierte Praxisforschung und Entwicklung). In Kooperation mit dem Fachdienst Jugend der Stadt Remscheid und dem Jugendrat wurde ein ausführlicher digitaler Fragenkatalog entworfen, der noch bis zum 26. August online beantwortet werden kann. „Darin geht es großteils um Fragen zur Freizeitgestaltung, zur Lebenssituation und um Teilhabe in der Gesellschaft und der Politik“, weißt Kymon Ems, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts.

Kombiniert wird die Online-Befragung mit Vorort-Interviews an unterschiedlichen Tagen im August und im September – in den Jugendeinrichtungen, wie der Welle, der Schlawiner oder der Gelbe Villa sowie an öffentlichen Orten, an denen sich Jugendliche aufhalten – im oder am Allee-Center, im Kino, in Vereinen, an ausgewählten Schulen. „In diesen Direktgesprächen erfahren wir viel mehr im Detail, als bei den Onlinebefragungen“, weiß Ems aus Erfahrung. Unterstützt werden die Institutsmitarbeiter dabei von Mitarbeitern vor Ort, zum Beispiel in den Jugendeinrichtungen. „Die haben natürlich direkt einen ganz anderen Draht zu den Jugendlichen, weil sie ihnen vertraut sind“, weiß auch Maria Münstermann, die als Fachdienstmitarbeiterin und Geschäftsführerin des Jugendrates das Projekt von städtischer Seite leitet und betreut.