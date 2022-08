Ukrainer feriern Unabhängigkeitstag in Remscheid-Lennep : Ein Fest mit Freude und Wehmut

Im Ukrainezentrum an der Max-Laue-Straße in Lennep feierten die Flüchtlinge aus der Ukraine gestern ihren Unabhängigkeitstag. Foto: Jürgen Moll

Lennep Im Ukraine-Zentrum der Diakonie in Lennep wurde am Mittwochnachmittag der Unabhängigkeitstag der Ukraine gefeiert. Dennoch waren die Gedanken der Menschen in ihrer umkämpften Heimat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Man kann sich nur versuchen vorzustellen, was in den Menschen vor sich geht, die vor Putins Angriffskrieg aus ihrer Heimat fliehen mussten. Denn am Mittwoch konnten sie zum einen 31. Unabhängigkeitstag der Ukraine feiern – und mussten gleichzeitig verkraften, dass exakt seit einem halben Jahr Krieg und Terror in ihrer Heimat herrschen. Putins Truppen hatten die Ukraine am 24. Februar überfallen. Im Ukraine-Zentrum des Evangelischen Kirchenkreises Lennep an der Max-Laue-Straße war die Stimmung am Mittwochnachmittag hingegen sehr gelöst. Am Eingang hingen gelb-blaue Luftballons, Grillduft hing in der Luft, und viele Menschen, alte wie junge, saßen in gemütlicher Eintracht an den Biertischen im Freien.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz betonte, wie wichtig es sei, dass Remscheid den geflüchteten Menschen aus der Urkraine eine zweite Heimat sei. „Mir ist klar, dass Sie Ihren Unabhängigkeitstag heute viel lieber zu Hause feiern würden“, sagte er in seiner kurzen Eröffnungsrede, die von Ivan Zakharchenko. Auch Florian Schäfer, Geschäftsführer der Diakonie im Kirchenkreis, betonte, dass die Geflüchteten aus der Ukraine sich so wohl wie möglich in Remscheid fühlen sollten.

Info Volksrepublik wurde 1917 gegründet Republik Die Ukraine wurde zum ersten Mal als Ukrainische Volksrepublik am 7. November 1917 gegründet. Später ging sie als sowjetische Republik in der Sowjetunion auf.

Abseits des Fests berichteten Schäfer und Mast-Weisz aus der Arbeit des Vergabeausschusses, der sich gegründet hatte, um die über 150.000 Euro, die in Folge des Ukraine-Krieges von den Menschen in Remscheid gespendet wurden, möglichst gerecht zu verteilen. „Bisher haben wir 50.000 Euro ausgegeben. Damit wurde etwa die Remscheider Tafel unterstützt, deren Kundenzahl seit einem halben Jahr drastisch angestiegen ist, und die daher Lebensmittel zukaufen muss. Aber auch ein Sommerferienprogramm für Kinder im Sportbund oder im Ukraine-Zentrum sind finanziell unterstützt worden“, sagte Schäfer. Wichtig sei, sagte Mast-Weist, dass künftige Spenden auch für die Arbeit vor Ort in der Ukraine verwendet werden. „Horst Kläuser hatte im Rahmen des Benefizkonzerts im Teo Otto Theater im März einen Kontakt zu einer jungen Frau in Charkiw hergestellt“, sagte Schäfer. Sie arbeite für eine Nichtregierungsorganisation, die die Menschen in der Stadt mit Medikamenten, Verbandsmaterialien, Schlafsäcken oder Lebensmitteln versorgt.

Um die Verteilung werde sich künftig neben Schäfer, Kläuser und Mast-Weisz auch Marina Tkachuk kümmern, die seit März in Remscheid lebt. „Sie spricht die Sprache und kann differenzierter erkennen, wo was an Hilfen nötig ist“, sagte Mast-Weisz. Die junge Frau wirkte gelöst und zufrieden. Wenn man sie allerdings auf die Situation am Unabhängigkeitstag in ihrer Heimat ansprach, wurde sie nachdenklich und still. „Es ist ein besonders schwerer Tag. Es waren nicht nur sehr schwere Angriffe angekündigt worden – sie sind auch in vollem Gang. Auf Charkiv fallen gerade Phosphor- und Clusterbomben, die nur der Zerstörung dienen“, sagte sie. Dennoch, ein Blick in die ukrainische Community etwa auf Instagram zeige, dass der Stolz der Menschen dort ungebrochen sei.