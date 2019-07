Serie „Mein Remscheid“ : Trockenheit bedroht die Oase im Ballungsraum

Was für eine Idylle: Das Herrenhaus auf dem Forstgut Hasenclever in Ehringhausen.

Remscheid Wolf Hasenclever führt das Forstgut Ehringhausen in fünfter Generation. Ihm geht es vor allem um den Erhalt und die Pflege des Familienbesitzes.

Der Efeu an der Wand des Herrenhauses hat auf gewisse Weise etwas Verwunschenes. Betritt man das Forstgut Ehringhausen durch das kleine, grüne Tor, kann man den Blick kaum von dem schönen, denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1914 nehmen. Erst später fällt der Blick auf das übrige Gelände, auf die weitläufige Wiesenfläche, die alten Ställe im Fachwerkstil und den Wald, der sich nach dem Garten mit dem Entwässerungsteich erstreckt. Die verwegene Romantik transportiert Historie und Moderne zugleich.

Als „Oase im Ballungsraum“, sieht es Wolf Hasenclever (52). Gemeinsam mit seiner Frau Catharina führt er bereits in der fünften Generation das familiäre Forstgut Ehringhausen. Die Waldflächen, die von der Burger Straße bis runter ins Eschbachtal reichen, befinden sich seit dem 16. Jahrhundert in Familienbesitz. Es wurde anfangs vor allem als Sommer- und Wochenendsitz genutzt. Die parkähnlichen Strukturen lassen sich heute noch erkennen.

Die Trockenheit macht den Fichten auch in Ehringhausen zu schaffen. Hasenclever fürchtet, drei bis fünf Hektar Fichtenbestand in diesem Sommer roden zu müssen.

Info Herrschaftliche Fachwerkhäuser Foto: Meuter, Peter (pm) Historie Der Hauptsitz der Familie Hasenclever befand sich an der Poststraße in Lennep. Vorfahr Moritz Hasenclever löste gegen 1882 das Forstguts als Eigenjagd heraus. Sein Sohn, Walter Hasenclever, ließ auf dem Grundstück das Herrenhaus als Sommer- und Wochenendsitz errichten. Dr. Gert Hasenclever nutze das Gut erstmals fortwirtschaftlich, hielt Rinder, Schafe, Pferde und Hühner. Walter Hasenclever gab die Tiere 1972 ab. www.forstgut-ehringhausen.de Denkmalschutz Im Kern von Ehringhausen gibt es viele alte Fachwerkhäuser und Villen. Allein auf der Straße Ehringhausen stehen 18 Häuser, die, zum größten Teil seit Mitte der 1980er Jahre, unter Denkmalschutz stehen. In Ehringhausen 34, dem früheren Haus von David und Josua Hasenclever, lebte zeitweise auch Schriftsteller und Freiheitskämpfer Ernst Moritz Arndt.

Viele der Bäume, die heute hoch in den Himmel ragen, hat Walter Hasenclever, Vater von Wolf Hasenclever, selbst gepflanzt. Noch heute wohnt der 85-Jährige gemeinsam mit seiner Frau auf dem Forstgut. Der Blick in den Wald fällt ihm aktuell aber schwer, erzählt Sohn Wolf Hasenclever, der den Betrieb 2001 im Nebenerwerb übernahm. Denn die Trockenheit der letzten beiden Sommer macht vor allem den vielen Fichten zu schaffen. Ideale Bedingungen für den emsigen Borkenkäfer. Der gelernte Kaufmann und Förster befürchtet, mindestens drei bis fünf Hektar an Fichtenbestand in diesem Sommer roden zu müssen.



Um das Ausmaß zu sehen, muss man nur ein paar Meter in den Wald gehen. Das Rieseln der Nadeln ist deutlich zu hören, die Kronen der zum Teil über 100 Jahre alten Fichten sind braun. Der Harvester ist derzeit im Einsatz, um das große Volumen an Schadholz zügig aufzuarbeiten. Viele Stämme warten im Wald darauf, abgeholt zu werden, denn der Markt ist übersättigt. Sie sind über drei Generationen gewachsen und sollten eigentlich noch der nächsten Generation Nutzen bringen. Das bereitet Hasenclever Sorge. Die Fichte, das Wirtschaftsholz Nummer eins, wird in fünf Jahren verschwunden sein, ist sich der Förster sicher, der hauptberuflich in leitender Funktion für einen Holz- und Baustoffhandel arbeitet.

Aktuell geht er bis zu dreimal in der Woche den Bestand ab. Mit dabei ist seine vier Jahre alte Hündin Maya. „Manchmal sitze ich auch auf dem Hochsitz und schaue, ob ich etwas schießen kann“, sagt der Jäger. Ein gesunder Bestand an Wild steht für ihn dabei im Fokus.

Als er das Forstgut übernahm, war ihm vor allem der Erhalt wichtig. „Das war der einzige Reiz für mich, nach Remscheid zurückzukehren“, erzählt er mit einem Lächeln. Denn 18 Jahre lang kehrte er seiner Heimat den Rücken. In Ehringhausen, das für ihn natürlich mit dem Familiensitz beginnt, aufzuwachsen, war für ihn aber wunderbar. „Das war eine schöne Zeit. Wir haben mit Freunden Kastanien geröstet und auf der Wiese Fußball gespielt“, erinnert sich Hasenclever, der heute in dem ehemaligen Waldarbeiterhaus von 1939 wohnt, in dem er aufwuchs. Der Wald war der Abenteuerspielplatz. Ihn ihm kennt er jede Ecke.

Um den PEFC-zertifizierten Fortbetrieb zukunftsfähig zu machen, muss er allerdings umdenken. Neue Wege geht er unter anderem, in dem er seinen Gutshof für exklusive Events, etwa die Präsentation des neuen Porsche Cayenne, öffnet. Beim Baumbestand setzt er künftig auf einen vielfältig strukturierten Mischwald mit Buche, Eiche, Douglasien, Lärche und Tanne. Es dauert aber oft bis zu 35 Jahre, bis die Bäume erste Erträge bringen.