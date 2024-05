Trickbetrug in Remscheid Falscher Polizist erbeutet fünfstellige Summe

Am Donnerstag, 2. Mai 2024 rief der Betrüger gegen 21 Uhr bei der 78-jährigen Frau in der Engelbertstraße. Zunächst am Festnetztelefon und später über das Handy gab sich der Mann als Polizeibeamter aus. Er schilderte vermeintliche Straftaten in der Nachbarschaft in den vergangenen Wochen und behauptete, dass aus diesem Grund Wertgegenstände zwecks „amtlicher Verwahrung“ durch die Polizei eingesammelt würden.