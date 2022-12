Röntgen-Gymnasium in Remscheid-Lennep Trainingscamp für das digitale Zeitalter

Weshalb das RöGy auch weiter die digitale Lernplattform Logineo NRW auf ihre Leistungsfähigkeit prüfe. Zumal sich diese Plattform Bergemann zufolge momentan im Zukunfts-Check befindet und vom Ministerium für Schule und Bildung ergebnisoffen begutachtet wird, „parallel zur Betrachtung des Entwicklungsstands von Lernplattformen in anderen Bundesländern“. Das Röntgen-Gymnasium warte ab, „was dabei herumkommt“. Denn eines sei auch klar: „Es bringt uns nichts, digitale Strukturen aufzubauen und ein Lernmanagementsystem einzuführen, das wir spätestens nach drei Jahren wieder eindampfen müssen.“ Eine solche mögliche Verschwendung von Kapazitäten wolle man einfach nicht riskieren, „zumal es weiter Lehrkräfte sind, die sich mit IT-Problemen beschäftigen müssen“. Und wenn er ehrlich sei, rechne er auch nicht damit, dass sich das irgendwann ändert: „Wer in IT-Fragen kundig ist, verdient in der privaten Wirtschaft ein Zigfaches dessen, was er im Öffentlichen Dienst verdienen kann.“ Da sei es doch klar, dass man zwar weiter beharrlich IT-Experten für die Schulen einfordern könne, „die Arbeit am Ende aber doch an einzelnen Lehrkräften hängen bleibt“.