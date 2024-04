Publikumsmagnet in der Remscheider Innenstadt Traditioneller Ostermarkt lockt mit allerlei Krimskrams

Bis weit in den Nachmittag hinein war die Allee am Ostersonntag sehr gut besucht. Hunderte Menschen schlängelten sich wie in einer Karawane gefangen die Flaniermeile hinauf oder hinunter. Die Sitzgelegenheiten waren nahezu alle besetzt, und auch Plätze der Außengastronomien waren gut gefüllt. Von der obersten Stelle an der Zange bis hinunter zum Markt reihten sich links und rechts die proppenvoll gefüllten Stände. Bei den privaten Trödlern, berichteten einige, seien die Schnäppchenjäger schon früh erschienen. Am Nachmittag weckten dagegen österliche Gestecke und Blumen und Kinderspielsachen sowie einige Kleidungsstücke das Interesse der Besucher.