Neues Projekt in Remscheid Tool Lab bringt Jugendlichen das Handwerk nahe

Es ist erst einige Monate her, da hat Stefan Steinröhder vom Remscheider Ausbauunternehmen Strasmann gemeinsam mit einigen Kollegen Schüler der Alexander-von-Humboldt-Realschule beim Ausbau der schuleigenen Gartenhütte unterstützt. Freiwillig wurde dort gesägt, gehämmert, gepinselt, gemalert, der Schulgarten mithilfe eines Landschaftsgärtners hergerichtet. Viele der Schüler waren damals von den handwerklichen Arbeiten begeistert, so auch der 15-jährige Yigit, der mit einem schweren Spaten einen Weg zwischen zugewucherten Sträuchern gegraben hatte. „Ich mag es, etwas zu schaffen, also etwas zu tun, was man hinterher auch sehen kann. Ich kann mich so in gewisser Weise hier verewigen. Das ist ein schönes Gefühl.“ Andere, wie MIray, ebenfalls 15, kümmerte sich um den Innenanstrich der Hütte. „Eigentlich wollte ich nur am Montag vorbeischauen, aber dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt jeden Tag herkomme.“