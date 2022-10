Pilgerfest in Remscheid-Lennep : Cragg-Skulptur wird kontrovers diskutiert

Viele Besucher haben sich im Rahmen des Festes mit der Cragg-Stele auseiandergesetzt, darunter auch Hans-Joachim Pergande, Dettmar Körschgen und Wolfgang Krause. Foto: Jürgen Moll

Lennep Anlässlich der neuen Tony Cragg-Skulptur luden die Pilgerfreunde am Sonntag zu einem großen Fest mit Führungen und Bühnentalks. Dabei zeigte sich schnell, dass das Kunstwerk nicht alle begeistert.

Eine Stunde lang läuft die kleine Gruppe unter der Führung von Stadtführer Lothar Vieler als Nachtwächter Gustav vom Hackenberge durch die engen Gassen der Lenneper Altstadt und taucht in die bewegte Geschichte der Röntgenstadt und ihrer Besonderheiten ein. Das Ende der Tour sehnen sich die meisten der Teilnehmenden herbei, nicht etwa, weil die Führung schlecht ist. Ganz im Gegenteil.

Die meisten von Ihnen sind an der neuen Skulptur des britischen Bildhauers Tony Cragg interessiert, die just vor wenigen Tagen in Anwesenheit des international renommierten Künstlers auf dem Munsterplatz enthüllt und eingeweiht wurde.

Nachtwächter „Gustav om Hackenberge“ alias Lothar Vieler auf Altstadttour. Foto: Jürgen Moll

Info Rund um die neue Skulptur wurde gefeiert Programm Neben Führungen des Nachtwächters durch Remscheid-Lennep, bot das Skulpturenfest auch eine kulinarische Reise entlang des Jakobswegs. Am Nachmittag bot Talkmaster Wolf Haumann eine Gesprächsrunde über Kunst und Kultur auf der Bühne am Alter Markt an. Teilnehmer waren Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Kunstsachverständige Brigitte Dietze und der Remscheider Konzeptkünstler Horst-Olaf Schmidt. Musikalisch untermalt wurde das Skulpturenfest durch die Düsseldorfer Partyband „The Happy Gangstas“.

Von der Wallstraße aus, steigt die Gruppe eine kleine Treppe hinab, und biegt an einer Hauswand vorbei auf den umgestalteten Platz, der gleich die Sicht auf die stählerne Steele freigibt: „Um Gottes willen“, entfährt es Carola Bauer entsetzt. Das soll Lenneps neuer Anziehungspunkt sein?

„Das Erste, was ich gedacht habe“, erklärt die Lenneperin, nachdem der erste Schreck abgeklungen ist, „dass es unmöglich aussieht. Das ist mir zu viel Kontrast zwischen altem Fachwerk und moderner Kunst aus poliertem Stahl.“ Ehemann Thomas Bauer gibt sich diplomatischer: „Ich finde es ganz interessant, wobei ich die Bedeutung, ohne die Erklärung von Lothar Vieler, nicht verstanden hätte.“

Das geschwungene Objekt soll einen Pilgerweg darstellen, gekennzeichnet durch die beiden Kreuze am Anfang und Ende der Route. „Ich finde schon, dass das neue Kunstwerk Lennep auf jeden Fall interessanter macht“, urteilt er. Aufmerksam schaut Holger Behnert die Skulptur an: „Was will uns der Künstler wohl diesmal wieder sagen?“, fragt sich der Wuppertaler amüsiert. „Auch wenn ich die Aussage nicht auf Anhieb verstehe, beeindruckend ist die Skulptur trotzdem.“

Das finden auch Hannelore Bachmann aus Lennep und Gerda-Marie Landau. „Ich mag Tony Cragg sehr gerne und mir gefällt es sehr gut hier. Die Fachwerkhäuser spiegeln sich sehr schön darin“, urteilt Bachmann. Freundin Karin Roßmeier ist das Kunstwerk dagegen „zu blank.“ Ihrer Meinung nach bräuchte das Objekt „mehr Lennep“. Roßmeier: „Ich hätte es schöner gefunden, wenn es eine bronzefarbene Skulptur gewesen wäre, das hätte besser hier her gepasst.“

Andreas und Artur sehen das ähnlich: „Das passt überhaupt nicht zu Lennep“, sagt Andreas. „Man hätte hier besser etwas zu Röntgen aufgestellt“, findet Artur. „Oder etwas anderes, was mit der Geschichte der Stadt zu tun hat, beispielsweise eine Skulptur einer alten Postkutsche.“ Mehr aber noch als die Skulptur störe den Lenneper, etwas anderes: „Die Autos müssen aus der Altstadt weg.“