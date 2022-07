Boutique in Remscheid : Togati Moda: Bunte Unikate für fröhliche Frauen

Hasten Die kleine Boutique Togati Moda in Hasten gegenüber der Volksbank liegt fast ein wenig schüchtern versteckt im Hinterhofbereich zwischen zwei Häuserfronten. Dabei hat sie das gar nicht nötig – im Gegenteil.

Ein Schritt ins Innere der kleinen Boutique verrät sofort: Hier geht es um Individualität. Industriedesign, große schwarz-weiße Fliesen auf dem Boden und ein derber Holztisch mit Bänken in der Mitte, an den jede Kundin von Ursula Milz eingeladen wird, Platz zu nehmen, ein Wasser, einen Sekt oder Kaffee zu trinken, zu quatschen und vor allem: Die vielen farbenfrohen Einzelstücke auf den Stangen, in den Regalen und an den Wänden zu begutachten, anzuprobieren und sich in das ein oder andere Stück zu verlieben.