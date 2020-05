Prozess wegen Tötung einer Seniorin am Landgericht : Angeklagter aus Remscheid wird nicht aussagen

Prozess wegen Tötung einer Seniorin am Landgericht

Remscheid Im Prozess gegen den 36-jährigen Remscheider, der die Stiefgroßmutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Messer erstochen haben soll, wartete man auch am Mittwoch vergeblich auf die immer wieder verschobenen Einlassungen des Angeklagten zur Tat.

Eine entscheidende Frage blieb bislang unbeantwortet: Woher aus der Küche hätte das Messer stammen sollen, zu dem der Angeklagte im Affekt für die tödlichen Schnitte gegriffen haben will? In den Besteckschubladen des penibel organisierten Opfers war kein Platz dafür, im imposanten Messerblock auf der Anrichte fehlte kein Messer. Die Frage nach der Tatwaffe bleibt also weiterhin unbeantwortet.