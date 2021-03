Unfall in Remscheid : 71-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz

Unfall in Remscheid

Ein 71 Jahre alter Remscheider ist am Dienstag mit seinem Fahrrad gestürzt und wenig später gestorben. Ein Zeuge versorgte ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Mann war gegen 13 Uhr auf der Emilienstraße in Remscheid unterwegs. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung oder Beteiligung Dritter. Als Ursache kommt internistischer Notfall in Frage. Ein Zeuge fand den am Boden liegenden Mann und kümmerte sich um ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen.