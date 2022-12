Tipps für Remscheid Wenn man Weihnachten alleine ist

Info

Termine Das Café „MoccaSiN“ des Vereins Seele in Not e.V. an der Hindenburgstraße 10 hat an den drei Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Geleitet wird das Café von SiN-Mitarbeiter Markus Pickhardt.

Anmeldung Um die Zahl der Besucher ein wenig abschätzen zu können, wird um vorherige Anmeldung für die Feiertage gebeten – am besten per Telefon unter 02191 / 291990 oder per E-Mail unter info@seele-in-not-ev.de