Tipps der Verbraucherzentrale Remscheid : Bei Handyverträgen klingeln Alarmglocken

Lydia Schwertner (Leiterin der Beratungsstelle) hat täglich mit Beschwerden rund um Handyverträge zu tun. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Der Tarifdschungel rund um Mobilfunkverträge ist schwierig zu durchschauen. Viele Händler nutzen das zu ihren Gunsten aus. Das hat auch eine Stichprobe der Verbraucherberatung Remscheid ergeben.

Manche Dinge im Leben sind extrem kompliziert. Dazu zählt mit Sicherheit auch die Suche nach dem optimalen Mobilfunkvertrag – perfekt zugeschnitten auf die ganz persönlichen Bedürfnisse und das individuelle Nutzerverhalten. Nun sollte man meinen, dass die Berater in den Fachläden der Netzbetreiber in der Lage sein müssten, bei der richtigen Auswahl behilflich zu sein. Das mag der Fall sein, doch viele von ihnen verfolgen scheinbar in erster Linie ihre ganz eigenen Interessen: schnelle Abschlüsse mit höchstmöglichem Profit.

Das hat eine aktuelle Marktbegehung der Verbraucherzentralen in NRW in 198 Läden ergeben, auch Remscheid hat sich daran beteiligt. „Wir haben sieben Läden stichprobenartig aufgesucht und uns Angebote erstellen lassen, in allen Fällen hat es keine schriftliche Vertragszusammenfassung gegeben, obwohl die seit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes im Dezember vergangenen Jahres vorgeschrieben ist“, erklärt Lydia Schwertner, Leiterin der Verbraucherzentrale Remscheid.

Info Unterstützung durch die Verbraucherzentrale Kosten Eine generelle Erstberatung bei der Verbraucherzentrale ist grundsätzlich kostenfrei. Bei Gesprächen, in denen es um individuelle Fragen und Details geht, berechnet die Verbraucherzentrale 20 Euro. Übernimmt die VZ auch den Schriftverkehr, kostet dies 30 Euro. Kontakt zur Verbraucherzentrale Remscheid, Alleestraße 32; ☏ 0 21 91 / 84 24 791 oder

per Kontaktformular:

verbraucherzentrale.nrw

Handyverträge gehören seit Jahren zu den Sorgenkindern der Verbraucherzentralen, Kundenbeschwerden sind an der Tagesordnung. „Vor Kurzem kam ein Mann zu uns, der in einem Handyladen einen Vertrag für rund 30 Euro monatlich abschließen wollte. Als im ersten Monat direkt 300 Euro abgebucht wurden, stellte er fest, er hatte sechs Vertrage à 50 Euro abgeschlossen“, informiert die Expertin. Ursachen für die vielen Beschwerden gäbe es viele, erklärt Lydia Schwertner: Die gemachten Angebote vor Ort seien verwirrend, Teile der Verträge oft extrem klein gedruckt. Zudem würden Kunden schon mal zur Unterschrift gedrängt, indem auf andere wartende Kunden verwiesen würde oder behauptet würde, ein bestimmtes Angebot würde zeitnah auslaufen (obwohl danach mitunter sogar ein noch günstigeres Angebot folgt). Im Übrigen sind es in aller Regel selbstständige Händler, die nicht bei den großen Mobilfunkanbietern angestellt sind und meistens auf Provisionsbasis arbeiten, also ein besonders hohes Interesse an möglichst vielen Abschlüssen haben.

Weil all dies bekannt ist, wurde das Telekommunikationsgesetzes zugunsten der Kunden seit Dezember vergangenen Jahres verbessert. Händler sind nun verpflichtet, dem Kunden ihre Angebote schriftlich vorzulegen – vor Vertragsabschluss. Damit hat der Interessent Angaben in der Hand, mit denen er exakte Vergleichsangebote bei anderen Providern einholen und sich anschließend in Ruhe entscheiden könnte.

Dem aber kamen bei der NRW-weiten Marktbegehung gerade mal sechs von insgesamt 198 Läden nach – fünf davon auch nur nach expliziter Nachfrage. Lydia Schwertner rät daher. „Wer einen Mobilfunkladen aufsucht, kann auf diese Vertragszusammenfassung bestehen und sollte dies auch tun. Und es ist immer ratsam, einen Vertrag nicht sofort vor Ort zu unterschreiben, sondern erst noch mal nach Hause zu gehen und sich alles in Ruhe anzuschauen.“ Auch ganz wichtig: immer alles genau zu lesen, auch das Kleingedruckte. „Im Falle des Herren, der sechs Vertrage abgeschlossen hat, wurde er vermutlich dazu aufgefordert, mehrere Unterschriften zu leisten, im Glauben, es ginge nur um den einen Vertrag.“

Das Telekommunikationsgesetz wurde auch in anderen Punkten verbraucherfreundlich nachgebessert: Zum einen können Verträge nach ihrer maximalen Mindestlaufzeit von 24 Monaten nun monatlich gekündigt werden. Und: Einmal jährlich müssen die Kunden über den optimalen Tarif informiert werden.