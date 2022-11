Weihnachtsmarkt in Remscheid Tierheim freut sich über großen Andrang

Nur wenige Schritte weiter bummeln Besucher in den Pavillons zwischen den gespendeten Weihnachtsartikeln. In diesem Jahr, verrät Tierheimleiterin Andrea Reitzig, „haben wir so viele Spenden erhalten wie noch nie. Kartonweise standen die Sachen vor unserer Tür“. Die Mitglieder des Fördervereins kümmerten sich um die Sichtung für den Weihnachtsmarkt. „Es läuft einfach bombe“, äußert Erika Bender, stellvertretende Schatzmeisterin des Vereins. „Der Markt erstreckt sich diesmal über den ganzen Hof uns ist viel größer als sonst.“ Besonders freut es die engagierte Frau, dass der Markt von den Besuchern so gut angenommen wird. Denn der Verkauf hilft dem Tierheim sehr. „Wir haben uns alle sehr auf den Weihnachtsmarkt gefreut, weil wir lange nichts machen konnten und dieses Wochenende auch eine schöne Gelegenheit ist, ehemalige Kunden, Nachbarn, Ehrenamtler und Freunde wiederzusehen“, sagt Reitzig. Dass durch den Verkauf der vielen Spenden auch Geld in die Kasse kommt, sei ebenfalls hilfreich, verrät die Tierheimleiterin.