Hilfsangebote in Remscheid So verarbeiten Ukrainer ihr Trauma

Es mag wie eine Binsenweisheit klingen. Allerdings eine, die man durchaus ernst nehmen muss. Krieg, Terror und Flucht können zu traumatischen Erfahrungen führen. Diese wiederum können ausgewachsene Traumata bei den Betroffenen zur Folge haben. Aktuell sind auch in Remscheid viele Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine. Sie haben in der Stadt eine, vielleicht vorübergehende, vielleicht dauerhafte, neue Heimat gefunden, nachdem ihre eigentliche vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am 24. Februar überfallen worden ist und seitdem in einem verbrecherischen Krieg gefangen ist. Dessen Ende ist nicht absehbar, somit auch nicht die Möglichkeit für die Geflüchteten, zurück nach Hause zu kehren. In Remscheid gibt es seit dem 1. April im ehemaligen evangelischen Gemeindezentrum am Hackenberg das Ukraine-Zentrum, das von der Diakonie geleitet wird. Und dort weiß man, dass man Traumata unter anderem mit Resilienz begegnen kann.