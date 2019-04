Kultur im Bergischen : Theaterprojekt widmet sich dem Thema Angst

Wuppertal Das preisgekrönte Theaterprojekt „CloseUp“ feiert am Samstag die Premiere seines neuen Bühnenstücks.

Gewohnt politisch und gesellschaftskritisch widmet sich die fünfte Inszenierung namens „Hybrid“ einem Urinstinkt und der Frage, wie viel Angst in unserer Gesellschaft berechtigt und wie viel davon Kalkül ist.

Ein junges, blondes Mädchen streift zu später Stunde alleine durch einen Wald. Ein roter Umhang schützt sie vor der Kälte. Plötzlich erscheint am Wegesrand ein schwarz gekleideter Mann hinter einer Wolfsmaske. Er greift nicht an, er beobachtet nur, stillschweigend. Trotz der passiven Haltung ihres Gegenübers beginnt das Mädchen Angst zu empfinden: Was, wenn er sie doch angreift? Davor wurde sie schon immer gewarnt. Wölfe sind doch gefährlich.