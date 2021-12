Teo Otto Theater in Remscheid : Märchenhaftes und knallbuntes Musical

Remscheid Für große Begeisterung im weitgehend jungen Publikum sorgte das Theater Liberi aus Bochum mit seiner knallbunten Aufführung des beliebten Märchens „Aschenputtel“ im Teo Otto Theater.

Im Fernsehen läuft vor Weihnachten traditionell der alte tschechische Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – am Dienstagnachmittag konnten sich rund 200 Kinder samt Eltern oder Großeltern im Teo Otto Theater eine knallbunte, ständig leicht überdrehte, aber nicht minder schöne Version des beliebten Stoffes ansehen. Das Märchen in einer Produktion des Bochumer Theaters Liberi wurde als mitreißendes und kindgerecht produziertes Musical aufgeführt – ganz nach dem Geschmack des jungen Publikums. Regisseurin Carolin Pommert setzte dabei auf eine gut ausgewogene Mischung aus Komik, Slapstick und eingängigen Melodien, die bei den Kindern bestens ankam.

Die wiederum weiß zwar nicht, dass er der Prinz ist, findet ihn aber trotzdem sehr gut. „Ich will dich wiedersehn, irgendwann…“, so singen die beiden herzzerreißend im Duett. Ebenfalls anders ist die Figur der Stiefschwester – im Märchen intrigant und böse, im Musical ganz im Gegenteil. Was allerdings definitiv und wohl immer so sein wird, ist die böse Stiefmutter. Und die wird von Rosa Enzi nach bester Gouvernanten-Art so arrogant verkörpert, dass man auch als Erwachsener das Duell dieser beiden starken Frauen – denn auch das Aschenputtel ist überaus selbstbewusst – gebannt beobachtet.