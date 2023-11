Remscheider bei The Voice of Germany Moritz battelt sich mit Drag-Künstler Danilo

„Die Song-Auswahl war auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone, komplettes Neuland“, sagt Moritz Steckenstein, der als Jazz-Musiker viel in London aufgetreten ist. Shirin David, für dessen Team sich der Wahl-Remscheider in der Blind Audition von The Voice entschieden hatte, steckte ihn mit Drag-Künstler Danilo Timm in ein Battle-Team.