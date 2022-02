Schule in Remscheid : Test-Chaos: Grundschulen hissen die weiße Flagge

An der Freiherr-vom-Stein-Grundschule in Lennep hängen weiße Laken aus mehreren Fenstern. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Die Abschaffung individueller PCR-Corona-Nachtests durch das Land bringt die Remscheider Kinder und Lehrer in der Omikron-Welle in Not.