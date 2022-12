Termine Die Weihnachtsgottesdienste in Remscheid 2022

Katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus

Der Heilige Abend wird in St. Suitbertus um 15 Uhr mit einer Familien-Krippenfeier begonnen, um 18 Uhr wird die Christmette gefeiert, um 21 Uhr eine Christmette in italienischer Sprache. In der Kirche St. Marien findet um 16.30 Uhr eine Weihnachtliche Wortgottesfeier statt, in St. Engelbert um 20 Uhr die Christmette und in St. Josef um 22 Uhr die Christmette. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird in St. Suitbertus zum 11.15 Uhr das Hochamt zum Hochfest der Geburt des Herrn gefeiert, um 16.30 Uhr eine Heilige Messe in italienischer Sprache. In St. Marien ist die Heilige Messe um 9.30 Uhr, gleich drei Messen gibt es in St. Josef am 25. Dezember. Eine Heilige Messe nach außerordentlichem römischem Ritus um 8 Uhr, eine Messe in polnischer Sprache um 12 Uhr und eine in kroatischer Sprache um 16 Uhr. Am zweiten Feiertag wird in St. Suitbertus um 11.15 Uhr das Hochamt gefeiert, in St. Josef sind zwei Messen, um 7.45 Uhr wieder nach dem römischen Ritus und um 9 Uhr eine reguläre Messfeier.