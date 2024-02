Termine für 2024 Das sind die Highlights in Remscheid

Kaum ist der Karneval mit dem Rosenmontagszug in Lennep vorbei, kann man sich schon auf viele weitere Veranstaltungen in Remscheid freuen. Zum Mallorca-Festival XXl auf dem Schützenplatz wird es lang und laut - und auch sonst ist durchs ganze Jahr viel los auf dem Platz. Vom Stadtmarketing sind noch nicht alle Veranstaltungen terminiert, aber auch so gibt es schon genügend Events, auf die sich die Remscheider freuen können: