Remscheid : 29 Osterfeuer wurden angemeldet

Remscheid Am Samstag stimmen sich so viele Remscheider aufs Osterfest ein.

Nicht anmelden müssen sich all jene, die sich vielleicht sogar spontan entscheiden, im eigenen Garten einen Brand in einem kleinen Feuerkorb zu entfachen. All das, was aber öffentlichen Charakter hat und von den Dimensionen her ein größeres Feuer darstellt, musste angemeldet werden. Der kommunale Ordnungsdienst wird kontrollieren – sowohl angemeldete Osterfeuer als auch jene, die bei den Touren durch das Remscheider Stadtgebiet auffallen.