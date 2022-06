Teo Otto Theater in Remscheid : Geballte Kunst und Kultur am Wochenende

Remscheid Am kommenden Wochenende – Samstag von 11 bis 17 Uhr, Sonntag von 12 bis 16 Uhr – findet in und um das Remscheider Teo Otto Theater die Kreativbörse „KreaConvention“ statt.

Eine große Chance sieht das Organisationsteam in der am Wochenende stattfindenden „KreaConvention“ im und rund um das Teo Otto Theater. Diese Veranstaltung hatte es bereits vor sechs Jahren gegeben, damals hieß sie noch Kulturbörse. Ziel ist es, die bergische Kulturszene in ihrer bunten und lebendigen Vielfalt zu präsentieren.

Auf zwei Bühnen – der großen und einer im oberen Foyer – geben viele der teilnehmenden Künstler im 20-Minuten-Takt einen aktiven Einblick in ihr Tun – sei es der Männerchor Germania, das Schnipsel-Kino, das Bilderbücher vertont, das Duo Blaß & Waniek, welches Tucholsky-Texte musikalisch ergänzt, oder die Tanzcompany „Company: .. and beyond“, die nach eigenen Angaben die „verrücktesten Ideen vertanzt“. Und nicht zuletzt: Die Tanzinstallation der theatereigenen Company of Residance wird gemeinsam mit rund 45 Tänzern der Remscheider Tanzschulen den Besuchern auf sehr besondere Weise Einblick in die entlegensten Winkel des Hauses ermöglichen.