Kultur in Remscheid : Teo Otto Theater: Freiburger übernimmt künstlerische Leitung

Remscheid Der Freiburger Sven Graf wird neuer künstlerischer Leiter des Teo Otto Theaters. Eine Kommission unter Leitung von Kulturdezernent Sven Wiertz hat den 37-Jährigen unter den neun Bewerbern in der Endrunde ausgesucht.

Graf kennt das Profil des Teo Otto Theaters durch seine Arbeit bei der Agentur Landgraf. Als Disponent und Projektleiter Tanz der Konzertagentur hat er einige Aufführungen nach Remscheid vermittelt. Ein Haus mit einem eigenen Orchester und einer Tanzsparte sei etwas Außergewöhnliches in der Stadttheater-Szene. Im Gespräch mit dieser Zeitung nennt er drei Punkte, an denen sich die Gestaltung des Spielplans orientieren soll: an der Qualität der Produktionen, an der Relevanz der Inhalte und an der Zugänglichkeit für die Besucher. „Die Vermittlung der Stücke und des Programms halte ich für besonders wichtig“, sagt Graf. Seine theaterpädagogische Arbeit will er nicht auf Kinder und Jugendliche beschränken, sondern auf alle Besucher-Gruppen ausdehnen. Er könne sich vorstellen, so etwas wie einen Theatertreff ins Leben zu rufen und das Foyer zu einem Ort der Begegnung zu machen, auch wenn es keine Vorstellungen gibt.