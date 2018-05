Remscheid : TBR beruhigt: Kein Flickwerk an der Trecknase

Flickwerk - oder gehört das so? Die Technischen Betriebe versichern, dass die Lücke in der Fahrbahn-Mitte bald geschlossen sein wird. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Bleibt nach der Fertigstellung der Kreuzung Trecknase zwischen diesem Bereich und dem bereits länger fertiggestellten und völlig erneuerten Abschnitt der Ringstraße in Lennep am Ende ein 20 Meter breiter Streifen Straße übrig, auf dem alles beim Alten gelassen wird? Diese Sorge ist bei BM-Leser und Anlieger Friedhelm Heppner aus dem täglichen Studium der Baustellenarbeiten an dieser Stelle erwachsen "Sollte das so sein, wäre das ein Schildbürgerstreich", sagte er am Heißen Draht zur Redaktion.

Bauleiter Peter Hartmann von den Technischen Betrieben (TBR) gab gestern auf Nachfrage unserer Zeitung Entwarnung. "Heute wird auf eine Hälfte des Bereiches die neue Asphaltdecke aufgebracht." Die zweite Hälfte der Arbeiten werde später erfolgen, weil sie in dem engen Bereich stattfindet, über den aktuell der laufende Verkehr geführt wird. Dort wären die Arbeiten derzeit ohne Gefahr nicht durchzuführen.

Die Lücke, die sich im Bereich zwischen der Ausfahrt des Discounter Lidl und der Kreuzung befindet, wird die gleiche Oberfläche bekommen wie die neue Trecknase. Es handelt sich dabei um die handelsübliche Straßendecke, die die Autofahrer an den meisten Stellen der Stadt vorfinden.



So sei es mit dem Land, das einen großen Teil der Kosten für den Ausbau der am stärksten befahrenen Kreuzung der Stadt trägt, vereinbart, sagt Gunter Breidbach von den TBR. Der lärmmindernde Asphalt, der auf der Ringstraße eingebaut wurde, kommt hier also nicht zum Einsatz. Verbunden werden beide Abschnitte mit einer Fuge.

(hr)