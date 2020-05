Sachbearbeiter soll der BV Lennep Rede und Antwort stehen : Tauziehen um die Erdbeerfelder geht weiter

Lennep Zum aktuellen Sachstand der Gewerbegebietsentwicklung in Lennep erhielt die Bezirksvertretung in ihrer jüngsten Sitzung eine Mitteilungsvorlage, die allerdings noch einige Fragen aufwarf.

Für die sogenannten Erdbeerfelder an der Borner Straße etwa wird aktuell eine Erschließungsvariante mit einer zweiten Zufahrt entwickelt, die dafür sorgen würde, dass eine notwendige Grünschneise zum Quellbereich des Panzerbachtals nicht durchschnitten wird und eine Entwicklung des Baugebietes in zwei Abschnitten möglich wäre. Dadurch würden Dinge vorweggenommen, die eigentlich Gegenstand eines Bebauungsplanes seien, kritisierte Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU).

Um der von der Corona-Pandemie gebeutelten Gastronomielandschaft in Lennep zu helfen, schlug Markus Kötter in der Sitzung der Bezirksvertretung das Aussetzen der Sondernutzungsgebühr für die Außengastronomie in diesem Jahr vor. „Wir sollten ein Signal an die Gastronomie setzen, dass wir sie nicht vergessen haben“, betonte Kötter. Dem Antrag, der an die Verwaltung geht, stimmten die BV-Mitglieder einstimmig zu. Dieser beinhaltet neben dem Verzicht auf die Einnahmen auch den Vorschlag, den Gastronomen mehr Fläche zuzusprechen, damit die Bestuhlung entsprechend der Coronaschutzverordnung gestellt werden können, ohne auf einen Tisch verzichten zu müssen. Roland Kirchner (W.i.R.) schlug zudem vor, die Nutzungsgebühr für Außenbereiche nicht nur auf die Gastroszene zu reduzieren, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden. „Es sind viele Selbstständige und Einzelhändler ebenfalls betroffen“, so Kirchner.