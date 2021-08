Taten in Remscheid : Kein härteres Urteil für junge Einbrecher

Remscheid/Wuppertal Eine Remscheider Jugend-Gang ist im Sommer 2020 fast täglich auf Einbruchstour gegangen. Das Urteil für die beiden jüngsten Mitglieder war der Staatsanwaltschaft zu mild.

Gemeinsam losziehen und was machen – Corona und Lockdown haben das bei vielen Freunden verhindert. Nur nicht bei dieser Bande von Remscheider Jugendlichen, die von Einschränkungen überhaupt nichts hielt und stattdessen in der Zeit zwischen Juni und August letzten Jahres auf fast tägliche Einbruchstour ging.

Zu viert oder zu fünft richteten sie einen Schaden von rund 13.000 Euro an. Vor allem bei den Schulen in Remscheid häuften sich die Schäden, aber auch Gemeindeinrichtungen und einige Privatwohnungen waren betroffen. Die Beute: Vor allem Bargeld, nur selten Computer oder ähnlich Werthaltiges. Zwei Autodiebstähle – die Schlüssel dazu aus Wohnungseinbrüchen – und Fahren ohne Fahrerlaubnis rundeten die Anklageliste ab.

Bei zweien aus dieser Gruppe ging nach der Verurteilung beim Amtsgericht die Staatsanwaltschaft in Berufung, ihr waren die Strafen nicht deutlich genug. Der jüngere der beiden Remscheider, zur Tatzeit 17 Jahre alt, war an den meisten der 24 Straftaten beteiligt und zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Der ältere, 18 Jahre alt, nur bei einigen Straftaten dabei, galt als Mitläufer und kam deshalb mit einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung davon.

Gemeinsam scheint beiden eine holprige Vergangenheit mit jeweils unterschiedlichen Adoptiveltern, die eigene Probleme hatten – richtig angenommen in einer Familie schien sich keiner der beiden zu fühlen. Während der Jüngere trotz allem recht abgesichert aufwuchs und mittlerweile einen Job hat, beinahe bürgerlich mit der Freundin zusammenwohnt und nach einer Ausbildung zum Elektriker bald wieder in der Veranstaltungstechnik Fuß fassen will – gerade durch Corona-Einschränkungen eine Branche am Boden, hat der Ältere nach vielerlei Heimaufenthalten und Unterbringung in Hilfsgruppen noch immer keinen Boden unter den Füßen.

Nach Trennung der Adoptiveltern pendelte er zwischen der Adoptivmutter in Österreich und dem Adoptivvater in Deutschland, der ihm hier „den Himmel auf Erden“ versprochen hatte. Damals war er zwölf Jahre alt, mittlerweile hat er zu ihm keinen Kontakt mehr und würde gerne in das Dorf in Österreich zurück, in dessen Struktur er sich wohlgefühlt hatte. Das könne ihn auch von den Drogen wegbringen. Den Hauptschulabschluss und eine Handwerkerlehre habe er dort in Aussicht.