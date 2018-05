Remscheid : "Tanzen Inklusive" - ein Gefühl von Freiheit

Menschen mit und ohne Behinderung gestalteten ein tänzerisches Programm. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Dass jeder tanzen kann, der nur den Willen dazu hat, sich der Musik hinzugeben, stellten 85 Mitglieder des NRW-weiten Vereins "Tanzen Inklusive" im Allee Center unter Beweis. Der Verein bringt Menschen mit und ohne Behinderung auf dem Tanzparkett zusammen und sorgte in Remscheid für fünf Stunden Programm.

Von Cristina Segovia-Buendía

Ob Samba, Schlager oder Pop, Gruppenchoreos oder Foxtrott, die Tänzer, die sich am Samstag präsentierten, erstaunten die Zuschauer, die angelockt von der Musik, neugierig an der Aktionsfläche des Remscheider Einkaufszentrums stehen blieben. Und der erste Eindruck überraschte - positiv. Statt vielleicht wie erwartet, irgendwelche Gruppentänzer oder Kindergruppen zu sehen, bewegten sich hier schwungvoll übers Parkett Rollstuhlfahrer mit ihren Partnern. Links, rechts, Drehungen, Positionswechsel und all das rhythmisch zur Musik - kein Problem für die geübten Tänzer mit und ohne Handicap.

Am euphorischen Beifall des Publikums und den strahlenden Gesichtern der Tänzer am Ende ihrer vielen Auftritte wurde deutlich, dass es allen Seiten gut gefiel, was der Verein "Tanzen Inklusive" hier präsentierte. "Das ist schon eine tolle Sache", äußerte Besucher Matthias Schrader, der einer Rollstuhltanzgruppe zugeschaut hatte. "Ich habe zwar kein Handicap aber einfach kein Körpergefühl fürs Tanzen und dann sehe ich diese Tänzer hier, die sogar im Rollstuhl viel eleganter tanzen, als ich es jemals könnte."

Für Antje Will ist das Tanzen, trotz Handicap, ein Gefühl von Freiheit. Ob Rumba oder Foxtrott, die 47-Jährige nimmt es mit jedem Genre auf: "Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl", sagt sie. Will sitzt, ebenso wie ihr Ehemann Michael (56) im Rollstuhl, was beide allerdings nicht davon abhielt, 2003 im Verein "Tanzen Inklusive" in Iserlohn sprichwörtlich das Tanzbein zu schwingen. "Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen dafür interessiert", sagt die begeisterte Tänzerin. Auch ihr Mann ist voller Leidenschaft dabei: "Wie sich das anfühlt ? Es macht einfach große Freude, sich zur Musik zu bewegen."



Der Verein, der NRW-weit diverse Gruppen für Menschen mit und ohne Behinderungen unterhält, die sich in Remscheid präsentierten, trägt den Inklusionsgedanken in sich - "schon lange bevor es von den Vereinten Nationen gepredigt wurde", sagt Vereinsvorsitzender Udo Dumbeck. Regelmäßig präsentieren sie ihre Gruppen innerhalb Nordrhein-Westfalens, um die Möglichkeiten aufzuzeigen.

Im Allee Center waren sie zum ersten Mal zu Gast. Eine tolle Erfahrung, wie Dumbeck berichtete. "Die Center-Managerin hat uns herzlich begrüßt und in ihrer Eröffnungsrede gesagt, dass das Allee Center ein Center für alle Menschen ist. Wir fühlen uns hier sehr wohl und wurden großartig empfangen."

(seg)