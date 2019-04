Centrale, Wermelskirchen

Mona und Dirk Goetz gehören zu den wenigen noch verbliebenen Wirten eines Kneipen-Restaurants, die es sich nicht nehmen lassen, zum Tanz in den Mai zu bitten. In der Centrale gibt es von 17 bis bis 21 Uhr warme Küche und somit den regulären Betrieb, aber ab 21 Uhr wird das Schwofen in den Wonnemonat eingeläutet. Das Wirtepaar wendet sich mit der "Ü30-Tanz in den Mai-Party" gezielt an das den Jugendjahren entwachsene Publikum, das zu Disco- und Partyklängen aus den 1980er und 1990er Jahren die Hüften schwingen darf. Der Eintritt ist frei.

