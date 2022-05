Stadtführung am Tag der Städtebauförderung : Auf Spurensuche in der Remscheider Innenstadt

Remscheid Gästeführer Daniel Sieper lud am Samstag zum „Tag der Städtebauförderung“ zu einer spannenden Tour ein, um die Entwicklung der neusten Projekte vom Friedrich-Ebert- bis zum neuen Quartiers-Platz in Stachelhausen zu beleuchten.

Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstörten den einstigen Anblick der Stadt, der mühsam nach dem Ende des Krieges wieder funktional aufgebaut werden musste. Einige Gebäude allerdings, wie die alte Böker-Villa, blieben erhalten. „Diese Villa gehörte Ferdinand Böker“, berichtet der Gästeführer. Nach dessen Tod wurde sie einer englischen Lesegesellschaft überlassen, danach zog die Stadtbücherei in die Räumlichkeiten ein, später die Musik- und Kunstschule, erzählt Sieper weiter. Heute gehört die Villa – nach hitziger Debatte im Rat und der Aussicht für die heimische Gründerschmiede, das denkmalgeschützte Gebäude für die Start-up-Szene zu entwickeln – der Küpper-Gruppe, die neben Büroräumen auch eine Gastronomie im Erdgeschoss eröffnen will.

Die Bökers waren in Remscheid eine einflussreiche Familie, die in mehrere Bauten und Ländereien besaßen, Firmeninhaber waren und denen heute noch sehr prominente Sehenswürdigkeiten wie die Remscheider Talsperre zu verdanken sind. Ferdinand Bökers Neffe Robert etwa ließ unter anderem nicht nur die Eschbachtalsperre bauen, sondern brachte nach einem Besuch in San Francisco und einer Fahrt mit der dort typischen Cable Car die Straßenbahn nach Remscheid. Spuren davon sind heute noch am Markt zu sehen, wo ein Teil des alten Schienenverlaufs noch im Boden zu sehen ist.