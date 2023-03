Tafel in Remscheid Spendenbereitschaft in Lennep ist riesig

Zuletzt stand Willi Birrenbach mit seinen Clubkollegen rund um Weihnachten an selber Stelle wie vergangenem Samstag. Entgegen der Annahme, dass sich die Menschen aufgrund der Inflation und Energiekrise diesmal vielleicht weniger spendierfreudig zeigen könnten, warfen die Kunden am Vormittag nahezu im Minutentakt Pakete mit Nudeln, Mehl und Zucker, Kaffee und Schokolade, Kekse und Eintopfdosen in die Einkaufswagen der Ehrenamtler ein. „Die Leute sind überhaupt nicht zurückhaltender als noch um Weihnachten herum“, äußerte Birrenbach mitten im Geschehen. „Im Gegenteil, die Spenden sind sogar mehr geworden.“