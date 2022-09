Bergische Symphoniker in Remscheid : Romantische Frühlingsklänge

Der Solist an diesem Abend: Pascal Deuber. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Überaus harmonisch ging es beim 2. Philharmonischen Konzert der Bergischen Symphoniker im Remscheider Teo Otto Theater zu. Im Mittelpunkt stand das Horn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Ein Auftakt nach Maß – der Begrüßungsapplaus für die Bergischen Symphoniker ist an diesem verregneten Mittwochabend im Teo Otto Theater gerade einmal so verklungen, da streckt Gastdirigent Alexander Merzyn beim 2. Philharmonischen Konzert dieser Spielzeit den Taktstock in die Höhe, nur um ihn Augenblicke später wie zum Startschuss wieder runterzureißen – eine rasante Streicher-Tutti-Abfahrt nimmt ihren Lauf, und schon ist das Publikum mitten im Geschehen.

Es geht ins Zaren-Russland, zu Michail Glinkas Vertonung von Alexander Puschkins Versepos „Ruslan und Ljudmila“ aus dem Jahr 1842. Ein weiteres der überaus gelungenen Auftaktwerke haben sich die Symphoniker mit der Opern-Ouvertüre ausgesucht. Und in den knapp zehn Minuten zeigen die Musiker die wohl schönste Seite der russischen Musik – wunderbare Melodien und Harmonien, die zudem gewohnt virtuos dargeboten werden.

Info Zwei große Konzerte im Oktober Gala Am Samstag, 8. Oktober, entführen die Symphoniker ihr Publikum in italienische Opernhäuser. Beginn ist um 19.30 Uhr. Konzert Das 3. Philharmonische Konzert findet am Mittwoch, 19. Oktober, 19.30 Uhr, statt. Mit Werken von Joseph Haydn, Edward Gregson und Jean Sibelius.

Das erste der beiden Hauptwerke des Abends hat dann wieder einen ukrainischen Hintergrund. Selbst wenn es keine Absicht gewesen sein sollte – die Idee ist schön, auch beim 2. Philharmonischen Konzert wieder diese musikalische Form der Völkerverständigung aufzubieten. Komponist Reinhold Glière ist nämlich in der Hauptstadt der Ukraine geboren worden, in Kiew. Der hierzulande sicherlich nicht übermäßig bekannte Romantiker ist in der damaligen Sowjetunion ein bedeutender Komponist gewesen. Sein Konzert für Horn und Orchester in B-Dur steht auf dem Programm – und mit dem Schweizer Hornisten Pascal Deuber zeigt ein großartiger Solist dem Remscheider Publikum, dass das Horn für wesentlich mehr als den Gebrauch bei der Jagd geeignet ist. Das Horn mit seinem weichen Klang ergänzt sich wunderbar mit dem Orchester, das ein harmonisches Bett bereitet hat, auf dem Deuber seinem Instrument Klänge entlocken kann, die etwa im Andante an weiche Wattebäusche oder an einen Luftballon erinnern, die über diesem Orchester-Bett schweben, ab und zu herabsinken, nur um im nächsten Augenblick wieder hochzusteigen.

Es passt in die romantische Klangwelt, die Glière die Symphoniker da spielen lässt. Schwer vorzustellen, dass ein Schostakowitsch oder Prokofjew sich das Horn als Solo-Instrument ausgesucht hätten. In ihrem vergleichsweise brutalen Klangkosmos mit seinen rauen Ecken und dissonanten Kanten wäre sein butterweicher Klang vermutlich wie eine Seifenblase zerplatzt.

Aber auch beim etwas flotteren dritten Satz, dem Moderato – Allegro Vivace, ist dies nicht der Fall. Allerdings muss Deuber hier so richtig arbeiten, die Läufe werden schneller, die Tonfolgen länger. Und während das Orchester beinahe in eine Art ausgelassenen slawischen Volkstanz abgleitet, stellt der Solist unter Beweis, dass die tonale Vielfalt seines Instruments tatsächlich größer ist, als man meint. Denn ehe er mit rasantem Zungenflattern über die Ziellinie fliegt, lässt er sein Horn in bekannter Manier wachsweich erklingen, nur um es im nächsten Moment plötzlich kühl schnarrend und erstaunlich distanziert zu spielen.

Zu dieser Vielfalt passt dann auch die Zugabe „Happy Blues“, ein wie hingetupft klingendes Kleinod – das aber sicherlich höllisch schwer zu spielen sein dürfte und, ganz nebenbei, Pentatonik und Blue-Notes philharmonisch werden lässt. Völlig zu Recht gibt es hierfür ausgiebigen Applaus.

Nur auf den ersten Blick etwas unpassend wirkt das dritte Werk des Abends – die „Frühlingssymphonie“ in B-Dur von Robert Schumann. Aber wo, wenn nicht in der Musik, darf immerwährender Frühling sein? Und Schumanns erste Symphonie, die er in nur vier Tagen im Januar 1841 komponiert hat, ist tatsächlich eine Art Antithese zum Herbst-Geschmuddel. Lebensfreude spricht aus nahezu jedem Ton, gerade der erste Satz mit seiner überbordenden Klangfülle lässt einen den Regen plötzlich ganz anders und distanziert betrachten. Einerseits schwelgen die Symphoniker in langgezogenen Harmonien, andererseits agieren sie verspielt, wie ein gerade geschlüpfter Schmetterling, der über die erwachenden Blüten flattert, um süßen Nektar zu finden.